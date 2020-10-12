Güzin Abla’dan Show TV'ye tepki: Ana Haber bülteninde bu köşenin adı iznim olmadan kullanılamaz

Show TV Ana Haber bülteninde “Güzin Abla’nın dert tarifesi” adı altında haber yapılması üzerine, Güzin Sayar’ın kızı tepki gösterdi. Adı kullanılarak haber yapıldığını belirten köşe yazarı “Annemin adını taşıyan bu köşenin saygınlığını zedeleyen haber için çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum” dedi.

Yapılan haberde, Antalya’da konfeksiyon mağazası işleten bir kadının müşterilerinin dertlerini dinlediği fakat bundan çok sıkıldığı ve bu yüzden dertlere göre bir fiyat listesi hazırlayıp mağazasının girişine astığı belirtildi.

Hürriyet yazarı “Güzin Abla’dan dert tarifesi” anonsuyla yapılan haberin kendisini rahatsız ettiğini ve rezil olduğunu söyledi.

Daha öncede adının birçok yerde kullanıldığını fakat bu haberin aynı şey olmadığını söyleyen köşe yazarı yazısında “Bu köşenin adı önce annem sonra da benim adıma tescil edilmiştir ve benim iznim olmadan asla kullanamaz" diye yazdı.

Güzin Abla adının patentli olduğunu belirten Hürriyet yazarı Show TV'nin söz konusu yayından sorumlu olduğunu söyledi.