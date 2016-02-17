Güzellik ve para devri artık geçti



Erkek, güzel yüzlü ve hatları orantılı olan bir kadın ararken kadın için partnerinin nasıl göründüğü önemli değildir. İyi bir mesleği olsun, para kazansın, yeter. Çünkü erkek üremek ister, kadın ise erkeğin ailenin karnını doyurmasını. Klasik evrim biyolojisinde herşey üremenin etrafında dönmektedir, kadın ve erkeği, bir nevi üreme çipi gibi, çocuk sahibi olma isteği yönlendirir.

Ancak bilim insanları eş seçiminde geleneksel kriterleri artık reddediyor. Innsbruck Üniversitesi'nden Marcel Zentner, insanların değişim gösterdiğine işaret ederek "Eğer böyle bir çip gerçekten varsa, o zaman bu çip dış etkenlere, değişimlere, zorluklara da tepki gösteriyor" diyor.

İnsan değişiyor

Kadın - erkek eşitliğinin değişimin merkezi olduğunu belirten Psikolog Zentner, Nothwestern Üniversitesi'nden meslektaşı Alice Eagly ile birlikte farklı ülkelerde yapılan yüzlerce çalışmayı incelemiş ve değerlendirmiş. Cinsiyet eşitliğine ilişkin verilerin ülkelere göre büyük farklılıklar gösterdiğini belirten Zentner, İran, Suudi Arabistan, Japonya, Finlandiya, İsveç ve İngiltere gibi ülkelere işaret etti.

Elde ettikleri sonuç karşısında şaşırdıklarını ve cinsiyet eşitliği ile eş bulma kriterleri arasında mükemmel bir bağ olduğunu belirten Zentner, cinsiyet eşitliği ne kadar artarsa insanların eş seçiminde klasik kriterlerden o kadar uzaklaştığını gördüklerini ifade etti. Zentner, "Bunun bu kadar net ve açık olması bizi şaşırttı" diyor.

Modern toplumlar

Araştırmada elde edilen sonuca göre, gelişmiş toplumlarda klasik evrim biyolojisi artık geçerli değil. Toplum modernleştikçe kadın ve erkeğin eş seçimi kriterleri birbirine benziyor.

Modern toplumlarda kadın ve erkek eş seçiminde dış görünümünden önce sosyallik, güvenilirlik, zeka, eğitim ve duygusal olgunluk gibi özelliklere bakıyor. Zentner, "Kitaplık, aynadan daha önemli" diyor.

Erkeğin zeki kadın aradığını belirten Zentner, örneğin Finlandiya'da erkekler için kadının eğitiminin çok daha önemli olduğuna dikkat çekti. Zentner, modern toplumlarda kadının ütü kullanabilen, ocağın başına geçebilen erkekleri aradığını ve ayrıca kadının eskisinden daha fazla erkeğin dış görünümüne dikkat ettiğini söyledi.

Ancak modern toplumlarda kadın ve erkek eş seçiminde benzer özellikleri ararken maaş konusunda ise klasik rol dağılımının etkili olduğu görülüyor. Zentner, "Danimarka'da yapılan ilginç bir araştırma, eşlerinden daha az maaş alan erkekler arasında cinsel gücü artıran ilaçların kullanımının arttığını gördük" dedi.