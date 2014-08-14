Güzellik uzmanı: İki yıldır şampuan kullanmıyorum

'No-poo' adı verilen şampuan kullanmama yöntemini uygulayan 32 yaşıbdaki İngiliz güzellik uzmanı Lucy Aitken Read, saçını sadece su ve doğal maddelerle temizliyor. Lucy böylelikle kimyasallardan uzak tuttuğu saçlarının çok daha dolgun ve parlak olduğunu söylüyor.

Radikal’de yer alan habere göre, şampuan kullanmama yöntemine başvuran sadece Lucy değil; güzelliğe meraklı olanlar arasında hızla büyüyen bir hareket.

'Saçlar kendi kendini temizliyor'

Telegraph gazetesine konuşan Lucy, "Saçların yeterince uzayınca kendi kendini temizlediği şeklindeki şehir efsanesinin doğru olup olmadığını her zaman merak etmiştim. Anne olduğumda ise kendim ve çocuklarım için kullandığım ürünlere çok daha fazla dikkat etmeye başladım" dedi.

'No-poo' hareketinin temsilcileri, şampuan değmeyen saçların bir süre sonra kendi doğal dengesine kavuşarak kendi kendini temizlediğini savunuyor.