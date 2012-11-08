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'Güzellik Guru'su babasının kendisine tecavüz ettiğini söyledi

Brie Lybrand, gözyaşları içinde babasının kendisine 13 yaşına kadar işkence ve tecavüz ettiğini anlattı

08 Kasım 2012 14:32

 

ABD'nin New Orleans kentinde yasayan ve kendisini 'güzellik guru'su olarak tanıtan Brie Lybrand adlı genç kız, öz babasının kendisine 4 yaşından başlayarak 9 yıl boyunca  tecavüz ettiğini iddia etti.
 
Kamera karşısına geçerek, gözyaşları içinde babasının kendisine 13 yaşına kadar işkence ve tecavüz ettiğini anlatan Brie Lybrand, 'Benim youtube'a yüklediğim videolardan haberdar olmak için insanlar benim kanalıma abone olur. Bilin bakalım gecen gün kim abone oldu? Beni zincirleyen, bağlayan, döven ve bana yıllarca tecavüz eden babam Steven Bressler' dedi.
 
Babasının, annesi ve erkek kardeşine de şiddet uyguladığını ifade eden genç kız, korktukları için yaşadıkları korkunç olayları mahkemeye yansıtmadıklarını söyledi. Oyunculuk kariyerini geliştirmekte olduğununu, iyi bir eğitim aldığını belirten  Lybrand, en büyük dileğinin öz babası ile yollarının kesişmemesi olduğunu vurguladı.
 
Lybrand, evde bulundurduğu  ve yanında taşıdığı silahları göstererek babasına, 'bir daha bana dokunacak olursan, bu silahları kullanacağım' dediğini aktardı.

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Brie Lybrand

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