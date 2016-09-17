"Güzelliğim başıma bela oldu"

“Güllerin Savaşı” dizisiyle tanınan Türk pop müziğinin yeni sesi Ayshe, “Belçika güzeli” seçildikten sonra şarkı söylemek ve oyunculuk yapmak için Türkiye’ye geldi.

Yeni çıkardığı ‘Ben Bile Şok’ adlı single’ının yanı sıra 7 Ekim’de vizyona girecek olan ‘Kervan 1915’ adlı filmle de beyazperdede boy göstermeye hazırlanıyor.

"Seksi olma derdim yok"

Hürriyet’e verdiği söyleşide, “Seksi olmak gibi bir derdim hiç olmadı” diyen Ayshe, “24 yaşımdayım ve yaşımı göstermeye çalışan biriyim. Hatta özel hayatımda seksi görünmemek için çaba bile sarf ediyorum” şeklinde konuştu.

"Güzellik başa bela"

“Maalesef güzellik başa bela” diyen şarkıcı ve oyuncu, “Benim başıma da çok bela oldu. Bu yüzden gece dışarıya çıkmıyorum. Eğlenmek istersem Belçika’daki arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Burada dışarıda fazla görünmemek için dostluk bile kurmuyorum” dedi.