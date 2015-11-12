Güzelleşmek için her gün yüzüne sperm sürüyor!

Ünlüler başta olmak üzere dünya genelinde milyonlarca kadın güzelleşmek için birbirinden ilginç yöntemlere başvurdu. İngiliz blogger Tracy Kiss’in güzelleşmek için kullandığı yöntem ise yüzüne sperm sürmek oldu. YouTube'daki sayfasında her gün güzellik önerileri veren 28 yaşındaki genç kadın, daha ferah bir cilt için yüzüne her gün sperm sürdüğünü açıkladı ve videoda bunu uygulamalı olarak gösterdi.

Her gün kargoyla alıyor

"İnsanlar bu konuda çok endişeli ancak doğal ve sağlıklı bir bakım" diyen genç kadın bir arkadaşından rica ettiği spermlerini her gün kargoyla alıyor ve yüzüne düzenli olarak sürüyor.

20 dakika yüzünde tutuyor

İçinde hiç kimyasal olmadğını söyleyen Kiss, bunun çok ferahlatıcı bir uygulama olduğunu da belirtti. 20 dakika yüzünde tuttuktan sonra yüzünü yıkayan Tracy, bunun uzmanlar tarafından onaylanmış bir bakım olduğunu iddia etti.

Her gün kargoyla alıyor

"İnsanlar bu konuda çok endişeli ancak doğal ve sağlıklı bir bakım" diyen genç kadın bir arkadaşından rica ettiği spermlerini her gün kargoyla alıyor ve yüzüne düzenli olarak sürüyor.

20 dakika yüzünde tutuyor

İçinde hiç kimyasal olmadğını söyleyen Kiss, bunun çok ferahlatıcı bir uygulama olduğunu da belirtti. 20 dakika yüzünde tuttuktan sonra yüzünü yıkayan Tracy, bunun uzmanlar tarafından onaylanmış bir bakım olduğunu iddia etti.





"Gerçekten faydalı olabilir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gökçen Erdoğan güzelleşmek için cilde sperm sürmenin gerçekten faydalı olabileceğini çünkü spermin içinde çok fazla vitamin ve mineral bulunduğunu belirtiyor.

Dr. Erdoğan, "Doğruluk payı var çok büyük bir protein kaynağıdır. Sprem içini oluşturan bir sürü bileşen var. Yoğunluğu erkekten erkeğe değişiyor ama cilt için bir sürü vitamin ve mineral var vitamin C, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, B12 ve kreatinin var. Hele de kaliteli bir sperm ise cilt için gerçekten yararlı olabilir...

Sadece her gün olması cilt açısından fazla gelebilir belki ama vitamin ve mineral kaynaklı böyle bir bileşenin cilde sürülmesi vücudu besler cilde iyi gelebilir.

Yabancı uzmanlar ne diyor?



The Daily Beast'te yer alan bir habere göre ABD'li uzman Dr. Will Kirby, semenin içreisinde çok faydalı bileşenler olduğunu ancak bunu yüze sürmenin cilde iyi geldiğinin kesin olarak bir kanıtının henüz bulunamadığını belirtiyor. Dr. Kirby, çinko, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve fruktoz içeren semeni yüze sürmek yerine bu mineralleri gıda yoluyla almanın cilde daha faydalı olabileceğini belirtiyor.

Ebru Akel hemoroid kremi, Victoria Beckham kuş pisliği

Güzellik uğruna birçok ünlünün daha önce tuhaf şeyler yaptığı biliniyor. Bir dönem yüzünü güzelleştirmek için hemoroid kremi kullandığını söyleyen Ebru Akel'in yanı sıra Victoria Beckham da kuş dışkısını yüzüne sürdüğünü açıklamıştı.

İşte ünlülerin güzelleşmek için yaptıkları

• Ünlü süper model Cindy Crawford bir sprey dolusu sütü yanında taşıyarak, gün içinde arada bir yüzüne sıkarak cildini tazelemeyi ve beslemeyi tercih ediyor.

• Catherine Zeta Jones ise dişlerini daha da beyazlatmak için taze çilekleri püre haline getirip dişlerini ovalamayı tercih ediyor.

• Oyuncu Debra Messing içinde yılan zehiri ekstresi bulunan bir yüz kremini, yaşlılığın izlerinden kurtulmak için, bir nevi Botoks alternatifi olarak kullanıyor.

• Güzel oyuncu Demi Moore ise kırışıklarından kurtulmak için sülükleri tercih ediyormuş.

• Eva Longoria ise pürüzsüz bir cilde sahip olmak için plesenta içerikli yüz kremlerinden yana kullanıyor tercihini.

• Lady Gaga’nın ise en ilginç güzellik sırrı sanatçının makyaj temizleme yöntemi. Marjinal şarkıcı makyajını selobant yardımıyla çıkartmayı tercih ediyor.

• Jennifer Lopez ise iştahını kaçırmak için greyfurt yağı kokladığını söylüyor.

• Jessica Simpson ise normal yollarla pedikür yaptırmadığını bir TV programında açıklamıştı. Güzel şarkısı ayaklarını balık dolu bir havuzda bekleterek, balıkların ayak etlerini yemesini sağladığını ve bu yöntemin normal pedikürlerden çok daha sağlıklı olduğunu düşündüğünü belirtti.

• Lily Allen fit kalabilmek için hipnoterapi yöntemini kullanmayı tercih ediyor.

• Sandra Bullock ise göz altlarındaki şişliklerden kurtulmak için hermoid kremini tercih ediyormuş.

• Cildini taze tutmak ve yenilemek için kırmızı şarap ile doldurulmuş bir banyoyu tercih eden Teri Hatcher ise en pahalı ve enteresan güzellik yöntemlerini tercih eden ünlüler arasında.