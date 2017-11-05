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Güzeller, Antalya güneşinde stres attı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da gerçekleştirilecek 15'inci The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın 35 finalisti otelin havuzunda bikinileriyle güneşlendi

05 Kasım 2017 14:29

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da gerçekleştirilecek 15\'inci The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması\'nın 35 finalisti otelin havuzunda bikinileriyle güneşlendi.
The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması\'nın 35 ülke finalisti, Kundu oteller bölgesinde Royal Seginus Otel\'de kampa girdi. Rusya, Ukrayna, Fransa, Hollanda, Belçika, ABD, Makedonya, İngiltere ve Almanya finalistlerinin de aralarında bulunduğu güzeller, yoğun kampın yorgunluk ve stresini havuz başında attı. Hava sıcaklığının 23 derece kaydedildiği Antalya\'da otel havuzunda yüzen, sonbahar güneşinin tadını çıkaran güzeller, turistlerin ilgi odağı oldu. Bazı güzeller tatilcilerle özçekim yaparken, bazıları da rengarenk bikinileriyle objektiflere poz verdi. Güzellikleriyle olduğu kadar genel kültürleriyle de jüriden puan alacak kraliçe adayları, havuz başında birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Güzeller fotoğraflarını da çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
FİNAL 7 KASIM\'DA
The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması\'nın organizatörü Rus Leonid Karatygin, yarışmayı geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. İlk yarışmayı yaptığında uluslararası boyutunu güçlendirmeyi hedeflediğini anlatan Karatygin, \"Amacıma ulaştım. Rus kökenliyim ama Antalya\'da yaşıyorum. Yaptığım organizasyonlar dünyanın farklı ülkelerinde ses getiriyor. Güzellik yarışmasının Antalya turizmine katkısı olduğuna inanıyorum\" diye konuştu.
Yarışmanın finali 7 Kasım\'da Royal Seginus Otel\'de yapılacak.

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