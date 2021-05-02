Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, görevden alındı; hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç görevden alındı. Tokaç’ın görevden alınmasında dört ildeki müzik korosu topluluklarından “Türk” iberesinin kaldırılması yönündeki değişiklik isteminin etkili olduğu belirtildi. Tokaç hakkında 'görevi kötüye kullanmak'tan soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre bakanlık kulislerinde, Tokaç hakkında “görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma başlatıldığı” da iddia edildi. Tokaç’ın, “kendisinin solist olduğu konserlerde ses tesisatı üzerinden usulsüzlük yaptığı” ve “6 orkestranın 5’inde ses tesisatı kirası olarak aynı firmaya 120 bin + KDV ve kaşe bedelinin istendiği” ifade edildi.

Tokaç, 23 Mart’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazı yazarak Elazığ’daki “Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü”nün adının “Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü”, Şanlıurfa’daki “Devlet Türk Halk Müziği Korosu”nun adının “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu”, Diyarbakır’daki “Devlet Klasik Türk Müziği Korosu”nun adının “Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu” ve Edirne’deki “Devlet Türk Müziği Topluluğu”nun adının da “Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu” olarak değiştirilmesini önermişti. Aynı yazıda İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun da Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’na devredilerek kapatılması istenilmişti. Değişiklik için bakanlık da Tokaç’ın bu yazısına “olur” vermişti. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine de bakanlık geri adım atmış ve korolardan “Türk” ibaresinin kaldırılmadığını açıklamıştı.