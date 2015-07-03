Güzel koku, otizm teşhisinde yol gösterici olacak

Bilim insanları tarafından çocukların farklı kokuları koklama biçiminin otizmi belirlemede temel olabileceği düşünüyor. İsrailli uzmanlar gerçekleştirdikleri araştırma sonucu, insanların mutluluk verici kokuları daha uzun koklaması özelliğinin otizmli çocuklarda bulunmayabileceğini, bu sayede de otizmin teşhis edilebileceğini belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; 36 çocuk üzerinde yapılan araştırma Current Biology isimli dergide yayımlandı.

Weizman Bilim Enstitüsü'ndeki araştırmaya katılan çocuklar 10 dakikalık bir teste tabi oldular. Çocukların burnuna bağlanan kırmızı bir hortum hoş ya da hoş olmayan kokuları burna taşırken, yeşil hortum ise nefes alma biçimlerindeki değişimleri kaydetti.

'Otizmli çocuklar, şampuanı da

bayat balığı da aynı şekilde kokladı'

Araştırmaya katılan doktora öğrencisi Liron Rozenkrantz doğal gelişim gösteren çocukların kokulara göre nefes alma biçimlerini değiştirdiğini söyledi. Rozenkratz "Otizmli çocuklar ise bunu hiç yapmadı: Şampuanı da bayat balığı da aynı şekilde kokladılar" dedi.

Araştırma ekibi teste katılan çocuklarda otizmi yüzde 81 doğruluk payıyla belirleyebilen bir bilgisayar yazılımı geliştirdi. Araştırma ayrıca otizmi şiddetli olan çocukların hoş olmayan kokuları daha uzun süre kokladıklarını fark etti.

Araştırma ekibi koklama testinin çocuğun iletişim kurmasını gerektirmediği için erken yaşta faydalı olabileceğini söylüyor.

'Önce koklama refleksinin

ne zaman geliştiğini bilmek gerekiyor'

Rozenkratz "Ancak bu testi teşhis amacıyla kullanmadan önce çocukların koklama refleksini kaç yaşında geliştirdiklerini bilmemiz gerekiyor. Bununla mı doğuyoruz, daha sonra mı geliştiriyoruz, buna henüz kimse bakmamış durumda" diyor.

Araştırmacılar kokunun sosyal etkileşimlerde yeri olduğunu ve bunun otizmle olan bağı açıklayabileceğini söylüyor.

İngiltere'deki Ulusal Otistik Topluluğu'ndan doktor Judith Brown, "Otizm ölçeğindeki bireyler ve aileleri için çok büyük farklar yaratabilecek olan hayati hizmetleri başlatabilmek için teşhis kritik bir adım" dedi. Brown, "Otizm için tek ve evrensel bir test geliştirmenin olası olduğuna inanmıyoruz. Ama gelecekte bu başlangıç bulguları doğrulanır ve tam olarak anlaşılabilirse, kokuyu algılamadaki farklılıklar otizmi teşhis etme sürecindeki çoklu testlere ek bir araç olabilir" şeklinde konuştu.

Otizm davranış, sosyal ilişkilenme biçimleri ve iletişim becerilerini etkiliyor ve tüm dünyada her 160 çocuktan birinde görülüyor. Çocuklar genellikle iki yaşına gelmeden otizm teşhisi konamıyor.