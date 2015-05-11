Güvercintepe'de Suriyelerle kavga; dükkânlar kurşunlanıp, ateşe verildi

Savaştan Türkiye’ye kaçan Suriyelilerle tartışma, İstanbul’da faciaya dönüyordu. Güvercintepe’de bir çocuk bıçaklanınca mahalleli ayaklandı, Suriyelilere ait dükkânlar kurşunlandı, ateşe verildi.

Başakşehir’in gecekondu mahallesi Güvercintepe’nin ekonomik yapısı savaştan kaçan Suriyelilerin gelişiyle tamamen değişti. Mahallede 200 lira olan ortalama kiralar 1000 TL’ye çıktı, kaçak çalışan Suriyeliler nedeniyle tekstil atölyelerindeki ücretler aylık 500 TL’ye düştü. Mahallenin ekonomik yapısındaki değişiklik birçok kişide rahatsızlık uyandırsa da önceki geceye kadar büyük bir olaya neden olmadı.

‘Suriyeliler saldırdı’

İddiaya göre, önceki gün Suriyeli ve mahalleli çocuklar arasında çıkan kavgada, mahalleli bir çocuk Suriyeli bir çocuk tarafından bıçaklandı. Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, bu iddia mahallenin bir anda karışmasına neden oldu. Suriyeli esnafa başlayan saldırının ardından iki grup Ahmet Yesevi Caddesi’nde birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Suriyelilere ait iki lokanta ve bir berber dükkânı yakıldı. Bazı dükkânlar ise kurşunlandı ya da taşlandı.

Evi ateşe verdiler

Ahenk Sokak’ta yaklaşık 30 Suriyeli gencin konakladığı, mahallede otel olarak bilinen bina akşam saatlerinde ateşe verildi. Güvercintepe sakinlerinden bir grup, yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerine de saldırdı.

Mahalledeki gerginlik, çevik kuvvet polisinin gelmesiyle yatıştı. Herkes evlerine döndü. Güvercintepeliler dün de gergin bir güne uyandı. Dükkânları yakılan ya da kullanılamaz hale getirilen Suriyeli esnaf temizlik yaparken, Suriyelilerden bir kısmı ise mahalleyi terk etti.

Suriyeliler ne diyor:

‘Sokaktan korkuyoruz’

Mahallede büfe işleten Suriyeli Mustafa Elbani, yaşananları şöyle özetledi: “Kavga eden Suriyeliler daha çok tek yaşayan gençler. Bu mahallede ailesiyle yaşayan Suriyeliler kavgaya karışmadı. Benim işyerimin camlarını da kırdılar. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. 3 yıl önce Halep’ten ailemle buraya geldim. Mahallede sevilen bir insanım. Burada bekâr evlerinde kalan Suriyeli gençler var. Onlar arasında çıkan bir kavga büyüdü.”

Mahalleli ne diyor:

‘Suriyeliler çete oldu’

Güvercİntepe’de emlakçılık yapan Metin Barışhan: “Suriyeli gençler mahallede çeteleştiler. Sonunda küçük bir çocuk kavgası büyüdü. 100 Suriyeli genç, mahallenin gençlerini dövdü. Sonra da mahalleli sopa ve taşlarla toplandı, silahlar sıkıldı. Yaralananlar oldu. Sonra onların dükkanları yağmalandı. Mahallede son 3 yılda Suriyeli nüfusu çok yükseldi. Bir evde 20 kişi yaşıyor. Kimin girip çıktığı belli değil.”

Her 5 kişiden 1’i Suriyeli oldu

Güvercİntepe Muhtarı İbrahim Dinç: “Son 3 yılda yaklaşık 10 bin Suriyeli taşındı. Mahallenin nüfusu 50 bin. Kiralar 400’den 1000 liraya yükseldi. Tekstil atölyeleri var. Birçoğunda asgari ücretin yarısına Suriyeli çalıştırılıyor. Mahallede işsizlik oranı da çok fazla. Daha önce de benzer olaylar olmuştu. Uyuşturucu ve hırsızlık olayları da yükseldi. Olaylar daha kötü noktalara gidebilir.”