Güvercinine 55 bin dolar verdiler, 100 bin dolar istiyor

Elazığ’da çocukluğundan bu yana güvercin besleyen 70 yaşındaki Mustafa Turgut, nadir bulunan güvercinine 100 bin dolar değer biçiyor.

62 yıldır güvercin beslediğini ve Şababın Miski türü olduğunu ifade eden Mustafa Turgut, "1950 yılından beri evlerde besleniyor. 1974 yılında elime geçti. Bunu para ile aldım. Bundan bir buçuk yıl önce 30 bin TL'ye aldım. Bir kere Araplar satın almak istedi. Onlar 55 bin dolar verdi. 100 bin dolar istiyorum.



Öyle anlaşamadık. Vermedim, vermekte istemiyorum. Seviyorum. Bu hayvanı besleyeceğim. Bu hayvanın ismi Tek Telli, bu yapıda orijinal, hiç bozulmamış kuş. Türkiye'de çok nadir bulunur. 1974 yılından beri aynı kan devam ediyor. Bu kuş 5 yaşında, toplamda belki 10 tane yok Türkiye de.



Bundan hariç 3 kuşum daha var. 70 yaşındayım, 62 yıldır ben kuş beslemekteyim. Küçükken bir komşumuz bana bir kuş vermişti. O zaman heveslendim. Bu yaşıma kadar da besledim" dedi. (İHA)