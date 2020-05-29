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Kültür-Sanat

Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçiçi Listesi'ne alındı

29 Mayıs 2020 13:35

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