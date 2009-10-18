Güvenlikten gazetecilere özel dayak!

Alışveriş merkezinde protesto gerçekleştirmek bir grubun haberini yapmak isteyen gazetecilere özel güvenlik görevlileri gazetecilerin görüntü almalarını engellemeye çalıştı.Gazetecilerin görüntü almaya devam etmesi üzerine özel güvenlik görevlileri 1'i kadın, 4 haberciyi bir odaya kapatarak darp etti. Bu sırada gazetecilerin fotoğraf ve kameralarına da el koyuldu.Olay yerine gelen polis, göstericileri ve bazı gazetecileri gözaltına aldı. Darp edilen gazetecilerse güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.