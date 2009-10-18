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Yaşam

Güvenlikten gazetecilere özel dayak!

Kocaeli'de bir alışveriş merkezindeki bir gösteri görüntülemek isteyen göstericiler, özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı.

18 Ekim 2009 03:00

Kocaeli'de bir alışveriş merkezindeki bir gösteri görüntülemek isteyen göstericiler, özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı.

Gazetecilerin darp edildiği an/Video

Alışveriş merkezinde protesto gerçekleştirmek bir grubun haberini yapmak isteyen gazetecilere özel güvenlik görevlileri gazetecilerin görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Gazetecilerin görüntü almaya devam etmesi üzerine özel güvenlik görevlileri 1'i kadın, 4 haberciyi bir odaya kapatarak darp etti. Bu sırada gazetecilerin fotoğraf ve kameralarına da el koyuldu.

Olay yerine gelen polis, göstericileri ve bazı gazetecileri gözaltına aldı. Darp edilen gazetecilerse güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

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