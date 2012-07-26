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Yaşam

Güvenlikleri aştı pasaportsuz Roma'ya uçtu

Annesinin yanından kaçan çocuk 6 güvenlik noktasını aşarak pasaportsuz Manchester'dan Roma'ya uçtu

26 Temmuz 2012 14:41

11 yaşındaki İngiliz Liam Corcoran, Manchester'dan İtalya'nın başkenti Roma'ya pasaportsuz ve biniş kartı olmadan uçtu.

HaberTürk'te yer alan habere göre; Annesiyle alışveriş yaparken kaçan ve Manchester Havalimanı'nda 5 ayrı güvenlik noktasını aşan küçük çocuğun son engeli kabin ekibiydi.

Ancak, Jet2.com Havayolu'nun "LS791" sefer sayılı Roma uçağına bindiğinde kabin ekibi de onu gözden kaçırdı.

Yolcular durumu fark ederek kabin ekibine haber verdi.

Uçak Roma'ya indiğinde çocuk Manchester'a gönderildi. 

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