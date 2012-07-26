Güvenlikleri aştı pasaportsuz Roma'ya uçtu

11 yaşındaki İngiliz Liam Corcoran, Manchester'dan İtalya'nın başkenti Roma'ya pasaportsuz ve biniş kartı olmadan uçtu.

HaberTürk'te yer alan habere göre; Annesiyle alışveriş yaparken kaçan ve Manchester Havalimanı'nda 5 ayrı güvenlik noktasını aşan küçük çocuğun son engeli kabin ekibiydi.

Ancak, Jet2.com Havayolu'nun "LS791" sefer sayılı Roma uçağına bindiğinde kabin ekibi de onu gözden kaçırdı.

Yolcular durumu fark ederek kabin ekibine haber verdi.

Uçak Roma'ya indiğinde çocuk Manchester'a gönderildi.