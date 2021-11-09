Güvenlik yazılım şirketi McAfee, 14 milyar dolara satıldı

Güvenlik yazılım şirketi McAfee, bir yatırımcı grubu tarafından 14 milyar dolar karşılığında satın alındı.

1987 senesinde kurulan ve bilgisayar antivirüs yazılımıyla ünlenen şirketin kurucusu olan John McAfee’nin 1994 yılında şirketten ayrılması sonrasında McAfee, 7.68 milyar dolar karşılığında Intel tarafından 2010’da satın alınmıştı. 2014 yılındaysa Intel, güvenlik yazılımı için McAfee marka adını kullanımdan kaldırdığını açıklamış ve şirketin “Intel Security’ ismiyle yeniden markalaştırdığını duyurmuştu.

Webtekno'nun haberine göre, geçtiğimiz ekim ayında halka açık olarak borsaya keskin bir dönüş yapan McAfee, yaptığı açıklamada, temmuz ayında Enterprise işini özel sermaye şirketi Symphony Technology Group'a 4 milyar dolara sattıktan sonra “tamamen tüketici siber güvenlik” şirketi olarak devam edeceğini belirtmişti.

Pazartesi günü yaptığı duyuruda şirket; Advent International Corp., Permira Advisers ve Crosspoint Capital Partners'ın da aralarında bulunduğu yatırımcı grubuna satışında 2022'nin ilk yarısında anlaşmaya varılmasının beklendiğini aktardı.