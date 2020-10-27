Güvenlik uzmanı Ağar'dan Hatay'daki patlamaya ilişkin açıklama: ABD, bu istihbaratı neden Türkiye ile paylaşmadı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin geçtiğimiz günlerde vize işlemleriyle ilgili aldığı karara dikkat çekerek Hatay'daki patlamaya ilişkin "ABD bu istihbaratı nereden aldı ve neden bunu Türkiye ile paylaşmadı" dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Hatay İskenderun'nda meydana gelen patlamaya ilişkin haberglobal.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Haber Global'den Şifa Kaymak'ın haberine göre Ağar, açıklamasında "Patlama hazırlıklı bir eylem. Patlamanın neden olduğu yıkım ve popülasyona bağlı olmak üzere vereceği yıkım daha fazla olabilirdi. Bu tür eylemlerin temel amacı toplumsal zihinlere sızıp karar vericileri etkilemek. Bir PKK'lı grup eylem gerçekleştirmek için Amanoslar'dan sızıyor. Onunla başlayan bir takip süreci var ve ilçe merkezinde güvenlik güçleri teröristleri sıkıştırıyor. Burada büyük bir başarı var can kaybı ve yaralımız yok. Daha büyük bir eylemin önüne geçilmiş durumda" dedi.

"Güvensizliğe neden oldu"

Öte yandan Ağar, ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıya dikkat çekerek "ABD birkaç gün önce bir terör eylemli gerekçesinde bulunarak açıklama yapmış vize işlem ve başvurularını durdurmuştu. ABD bu istihbaratı nereden aldı ve neden bunu Türkiye ile paylaşmadı. Büyük bir griliğe ve güvensizliğe neden oldu. İstihbaratı paylaşmayarak vermek istediği mesaj var. ABD kendi istihbarat gücünü koz olarak kullanma eğiliminde"ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Hatay'da patlama meydana geldi; Vali Doğan: Bir terörist kendini patlattı, ikinci terörist etkisiz hale getirildi

TIKLAYIN - Türkiye'deki ABD misyonları vize işlemlerini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya aldı