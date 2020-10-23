Türkiye'deki ABD misyonları vize işlemlerini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya aldı

T24 Haber Merkezi

Türkiye'deki ABD misyonları, vize işlemlerini geçici olarak askıya aldı. Konsolosluk çalışmalarının askıya alınmasına gerekçe olarak İstanbul'daki ABD vatandaşlarına yönelik olası terör saldırıları ve kaçırma girişimleri olabileceğine dair alınan 'güvenli bilgiler' gösterildi.

Misyondan yapılan açıklamada bu saldırıların potansiyel olarak ABD'nin Türkiye başkonsolosluğunda veya ülkedeki başka noktalarda da meydana gelebileceğini ifade etti.

Misyon, ülkedeki ABD vatandaşlarının yabancı vatandaşların bir araya geldiği ofis ve AVM gibi alanlardan, kaçınmaları gerektiğini aktardı.

Elçiliklerin vize işlemlerinin yanı sıra ABD vatandaşlarına verilen hizmetlerin de geçici süreyle durdurulacağı duyuruldu. Kişisel randevusu olanlara konuyla ile ilgili bir bilgilendirme e-postası atılacağı belirtildi.