Hatay'da patlama meydana geldi; Vali Doğan: Bir terörist kendini patlattı, ikinci terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan , 'Amanos'tan gelen 2 teröristin takip edildiğini, birinin kendisini patlattığını, diğerinin etkisiz hale getirildiğini' söyledi.

Olay, İskenderun ilçe merkezi Fener Caddesi'nde Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı. Ardından otomobilde bulunan 2 teröristle polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı.

İHA'nın aktardığına göre; çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Vali Doğan: Amanos dağlarında PKK terör örgütü imha edilmiştir

Hatay Valisi Rahmi Doğan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada Amanos dağlarında PKK varlığının sona erdirildiğini belirtti. Vali Doğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"22 Ağustos'ta güvenlik birimlerimiz yapılan operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirilmişti, 18 Ekim'de 4 terörist etkisiz hale getirildi. 19 Ekim tarihinde 1 terörist sağ, 1 terörist ölü olarak yakalamıştık. Sağ olarak yakalamış olarak yakalandığımız terörist HDP'li Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik, bugün itibarıyla tutuklanmıştır.

"4 kişilik grubun iki parti halinde birisi 28 Eylül diğeri 10 Ekim'de Münbiç'ten kalkarak Amanos dağına indiklerini tespit ettik. 19 Ekim tarihinde güvenlik güçlerimizin çalışması neticesinde 1 teröristi etkisiz hale getirdik diğerini yakaladık.

"Bugün sabah saat 11.00 sularında teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetlerimiz tarafından vuruldu. Bugün İskenderun'a inen 2 terörist, Amanos dağlarında güvenliklerimizin sıkıştırılması sayesinde yaşanan bir olaydır. Araçtan inerken bir terörist imha edildi, kendisini patlattı. İkinci terörist etkisiz hale getirildi.

"Bugün itibarıyla Amanos dağlarında PKK terör örgütü imha edilmiştir. Bunu gönül rahatlığı içerisinde söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerinizi tebrik ediyorum, herhangi bir can kaybı olmadan neticeyi aldılar, birkaç yaralı var, bunların hayati tehlikesi bulunmamakta."