Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi muhalefetin oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi.

AKP’nin kamu görevine alınacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması getiren 18 maddelik "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi" Meclis’te kabul edilmedi.

Muhalefetin OHAL düzenlemesi eleştirisi getirdiği teklif daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edilmişti. AKP ve MHP'nin 9 ay sonra yeniden Meclis’e getirdiği güvenlik soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla Genel Kurul’da reddedildi.

CHP'li Murat Emir: AKP ve MHP milletvekilleri şaşkın

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir konuyla ilgili, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi” muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri Şaşkın…” ifadelerini kullandı.

Odatv'ye konuşan Emir, AKP’nin aksi bir tutum içinde bulunmasının ‘milli iradeye darbe olacağını’ belirterek, “Başa dönüldü. Tekrar getirmek isterlerse komisyondan başlayacak. Meclis başkan vekili de oylama yaptı ve sonucu kabul etti” ifadelerini kullandı.