Güvenlik analisti Gürcan'dan hazırladığı videoyu kullanan HaberTürk'e: Ana akıma çıkmamam konusunda talimat var, başınız belaya girmesin

Güvenlik analisti Metin Gürcan, Habertürk.com'un BBC'ye hazırladığı bir içeriği alıntılaması üzerine, "Ana akıma çıkmamam konusunda kesin talimat var" dedi.

Habertürk'ün BBC ile içerik ortaklığı kapsamında kullandığı "İdlib'de kim ne istiyor?" başlıklı haberin tweetini alıntılayan Gürcan, "Bu içeriği hazırlayan Sn. Habertürk yetkilisi: ben 'Sakıncalıyım'. Ana akıma çıkmamam konusunda kesin talimat var. Sonra başınız belaya girmesin! Üzülürüm" yazdı.

Gürcan daha önce yaptığı bir Twitter paylaşımında da, "Bir Not: 'Ekranlara neden çıkmıyorsun?' diye yoğun sorular alıyorum. 'Sakıncalı Piyade' olduğum için listedeyim ve çağırmıyorlar diyeyim. Bir de uzun soluklu 'medya orucundayım.' Sadece tanıdığım ve sevdiğim gazetecilere, ihtiyaç gördüğümde ve bazen çıkıyorum" yazmıştı.