Güvenç Dağüstün'ün "ahlaksız, şerefsiz" dediği isim eski sevgilisi Deniz Çakır'ı eleştiren Alişan mı?

Müzisyen Güvenç Dağüstün, kişisel sosyal medya hesabından isim vermeden sert eleştirilerde bulundu. Dağüstün'ün televizyon programı için reklam yapmak amacıyla 'şerefsizlik' yaptığını söylediği ve ismini vermeden sadece 'türkücü' olarak bahsettiği kişinin, eski sevgilisi Deniz Çakır'ı Ece Üner paylaşımı nedeniyle sert bir şekilde eleştiren Alişan olduğu düşünülüyor.

Deniz Çakır, Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner'in Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'a yönelik tartışma yaratan, "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" sözlerine tepki göstermiş, "Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu. Bu üslupla ana haber bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil" demişti.

Çakır'ın bu eleştirisine türkücü Alişan sosyal medya üzerinden tepki göstermiş, "Gerçekten şaşırmıyorum artık, sen ve senin gibilere Deniz Çakır. Ece Üner yapılabilecek en ölçülü eleştiriyi ve cevabı verdi. Ayrıca insan avam olsun da şey olmasın!! Şeyi’de sen şeyet artık!!!" ifadelerini kullanmıştı.

Alişan'ın Deniz Çakır'a yönelik sözlerinin ardından paylaşımda bulunan Dağüstün, şunları kaydetti:

"Böyle günlerde vasıfsız türkücü eskilerinin, izlenmeyen programlarını tutturmak için her türlü ahlaksızlığı, şerefsizliği, namussuzluğu yapabileceklerine daha önce de defalarca kez tanık olduk. Ama olmayacak. Ne yaparsanız yapın bu halk hep yüzünüze tükürecek artık."

Dağüstün'ün tepkili paylaşımının Alişan'a yönelik olduğu tahmin ediliyor.