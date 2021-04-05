Güvenç Dağüstün: Orhan Gencebay'ın parası mı bitti?

Müzisyen Güvenç Dağüstün, müzik meslek birliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "genel kurulları Ağustos'a kadar yapın" yazısı gönderildiğini belirterek "MESAM'da yıllardır süren Orhan Gencebay'ın Arif Sağ nefreti belli ki hâlâ devam ediyor. Yıllar önce ise ortalık MESAM yönetimine Orhan Gencebay tarafından Mehmet Gezegen'in Kral TV'sine telif indirimi yapılması yönünde baskı iddiaları ile çalkalanmıştı. Bugün MESAM'da kayyum yönetimi var. Yeni genel kurultayda yönetime aday olan Recep Ergül, Orhan Gencebay'ın manevi oğlu. Hatta Gencebay, Ergül'ün nikâh şahidi. İktidara yakın bu isimlerin bu pandemi ortamında yangından mal kaçırırcasına kurultay yapma sevdaları nedir acaba?"

Dağüstün'ün Birgün'de yayımlanan "Orhan Gencebay'ın parası mı bitti?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bizim müzik meslek birliklerine bir yazı geliyor geçenlerde. Gönderen Kültür ve Turizm Bakanlığı. 'Genel Kurullarınızı yapın' diyor bu yazı. 'Ağustos ayına kadar yapın.'



Hem de Türkiye'de Covid haritasının kıpkırmızı olduğu bu günlerde. Hem de aklıselimler AKP kurultaylarını yerden yere vururken. Hem de onlarca müzisyen işsizlikten intihar etmişken. Tüm müzisyenler işsizlikten kıvranırken ve mevcut hükümetten çözüm beklerken AKP hükümeti konuyu yanlış mı anladı acaba? Nedir bu apar topar genel kurul yaptırma sevdası?



Aklı başında müzisyen dostlar her iki genel kurulun da ertelenmesi için dilekçelerini bağlı oldukları meslek birliklerine sunuyor. Ben de bu yazıyı bitirdikten hemen sonra dilekçelerimi bağlı olduğum birlikler; MESAM ve MÜYORBİR'e yazacağım.

MESAM'da yıllardır süren Orhan Gencebay'ın Arif Sağ nefreti belli ki hâlâ devam ediyor. Yıllar önce ise ortalık MESAM yönetimine Orhan Gencebay tarafından Mehmet Gezegen'in Kral TV'sine telif indirimi yapılması yönünde baskı iddiaları ile çalkalanmıştı. Bugün MESAM'da kayyum yönetimi var. Yeni genel kurultayda yönetime aday olan Recep Ergül, Orhan Gencebay'ın manevi oğlu. Hatta Gencebay, Ergül'ün nikâh şahidi. İktidara yakın bu isimlerin bu pandemi ortamında yangından mal kaçırırcasına kurultay yapma sevdaları nedir acaba? Gencebay daha önce MESAM yönetim kurulu toplantılarından 'huzur hakkı' paralarını bile almadığını açıklamıştı. Bunun böyle olmadığını ve Gencebay'ın tüm huzur hakkı paralarını aldığını ise belgeleriyle Odatv'de açıklamıştım.



Tüm bunların dışında, her iki meslek birliğinin de yurtdışında yaşayan onlarca üyesi olduğu da bilinirken bu genel kurulların ısrarla yapılmak istenmesinin sebebi yangından mal kaçırmak değilse nedir? Söz konusu meslek birliklerine bağlı tüm müzisyenleri bu genel kurulların ertelenmesi yönünde adım atmaya çağırıyorum. Lütfen oyuna gelmeyin!"