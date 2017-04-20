Gürültülü sevişen çift, tenis maçını durdurdu

Florida'da düzenlenen Saratosa Open ATP Challenger Tour'da Frances Tiafoe ile Mitchell Krueger arasında oynanan maça sevişen bir çiftin çıkardığı sesler damgasını vurdu.

CNNTürk'te yer alan habere göre Tiafoe ikinci sette servise hazırlanırken birden durarak tribünde sesin geldiği noktayı bulmaya çalıştı. Gittikçe şiddeti artan ses her iki oyuncuyu da rahatsız etmeye başladı. Tiafoe hakemin yanına giderek durumu anlattı rahatsız olduklarını bildirdi. Önce sesin bir telefonda izlenen yetişkin videosundan geldiği sanıldı. Maç devam ederken anlatıcı, "Hala inlemeleri duyuyorum. Halen devam ediyor. Neler oluyor?" dedi.

Oyuncuların konsantrasyonu tamamen bozuldu

Gürültü iyice artmaya başlayınca oyun yeniden durdu. Tiafoe bağırarak "O kadar da iyi olamaz" deyince seyirciler kahkahalara boğuldu. Oyuncuların konsantrasyonu ise tamamen bozuldu. Devreye giren anlatıcı, seslerin telefondan gelmediğini hemen kortun yakınındaki penceresi açık bir evden geldiğini açıkladı.

Daha önce de benzer durumlar yaşanmıştı. 1995'te ESPN kameramanı Fenway Park'taki müsabakada 2 erkek ve 1 kadını grup seks yaparken görüntülemişti.