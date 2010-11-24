Gürültülü sekse komşu şikayeti

T24-Berlin'de 24 yaşındaki Stefanie Mueller ile 25 yaşındaki Lucas Zetsch, komşularının şikayeti üzerine gürültülü seks yüzünden mahkemelik oldu.

Bu yıl temmuz ayında yaşanan bir geceyle ilgili olarak, çiftin Lichtenberg semtindeki komşularından polise on şikayet ulaştı.

Gürültü kirliliği yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 200 Türk Liralık cezayı ödemeyi reddeden çift, Berlin'de mahkemeye çıkarıldı.



Otel çalışanı Stefanie Mueller, "Gürültü yapmadık" derken, hakim, "Belki siz yapmadınız ama yatağınız yapmış" dedi.

Lucas Zatsch savunma yapayım derken, "Tamamen normal bir seksti, heyecan verici bir tarafı yoktu" deyince, Mueller, "Sağol, bu iyiydi" diyerek mahkeme salonunu terk etti. Hakim de şikayetçi olanların duruşmaya gelmemesi üzerine davayı düşürdü.