Gürsel Tekin: Salih Fırat'ın istifasını durdurduk

CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın CHP'li Birgül Ayman Güler'in sözlerinin üzerine partiden istifa etmesinin ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, " İstifa bize ulaştı ama istifasını durdurduk" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda dün, anadilde savunma düzenlemesinin görüşmeleri sırasında CHP'li Birgül Ayman Güler'in sözleri tartışma yarattı.

Güler, BDP'li Hasip Kaplan'a cevaben yaptığı konuşmada ''Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. AKP ve BDP işbirliğinin yaptığı şey, tektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Türkiye'de siz sorunu Türk sorunu yaptınız. Bundan sonra biz savunmadayız, bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız'' demişti.

CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın bu sözlere tepki göstererek partisinden istifa etti. Fırat'ın istifasını ardından açıklama yapan Gürsel Tekin de" İstifayı durdurduk" dedi.