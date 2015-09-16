Gürsel Tekin: Nokta’nın basılması konusunda Cumhurbaşkanı’nın talimatı var mı?

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, basın yayın kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen baskıları Meclis gündemine taşıdı. 1 Kasım seçimlerine giden süreçte, basına yönelik baskıların her geçen gün arttığını söyleyen Tekin, “Nokta Dergisi’nin, eleştirel bir fotoğrafa yer vermesi üzerine basılıp, toplatılması konusunda Cumhurbaşkanı’nın bilgisi ve bu yönde telkini, talimatı olduğu iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

Tekin, 1 Kasım seçimleri öncesinde basına yönelik baskının her geçen gün arttığına dikkat çekerek Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Hürriyet'e yönelik saldırıyı, Nokta Dergisi'ne polis baskınını, Sözcü Gazetesi'ne yönelik resmi ilan cezasını, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesine erişim sorunlarını ve Bugün Gazetesi'nin bünyesinde yer alan İpek Holding'e yönelik operasyonları gündeme getirdi.

Tekin’in önergede cevap aradığı sorular şu şekilde:

-Cumhuriyet Gazetesi’nin internet sitesine erişimin engellenmesi noktasında tarafınızın, Cumhurbaşkanı’nın ve/veya Hükümetinizin herhangi bir üyesinin talimatı ya da telkini olmuş mudur?

-Sözcü Gazetesi’nin ilân alımından men edilmesinin nedenleri nelerdir?

-Son günlerde Sözcü Gazetesi’nin eleştirel tutumunun bu men cezasında payı nedir? Basın ilân Kurumu’ndan başka men cezası alan basın yayın organı var mıdır? Varsa bunlar hangileridir? Nedenleri nelerdir?

-Nokta Dergisi’nin, eleştirel bir fotoğrafa yer vermesi üzerine basılıp, toplatılması konusunda Cumhurbaşkanı’nın bilgisi ve bu yönde telkini, talimatı olduğu iddiaları doğru mudur?

-Hükümetinize yakınlığıyla bilinen bir gazetecinin, MİT Müsteşarlığında görevli bir üst düzey yönetici ile görüştükten sonra, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ı ölümle tehdit etmesinin, bahsi geçen görüşmede konuşulduğu iddiaları doğru mudur? Bu konuda Başbakanlık tarafından herhangi bir soruşturma yaptırılmış mıdır?

-Hürriyet Gazetesi’ni basan ve tarafınızdan bu eylemine sahip çıkılan milletvekilinizin ortaya çıkan yeni haberlerinde dayak ve şiddetle Hürriyet Gazetesi çalışanlarını tehdit ettiği, insanların yaşam özgürlüğünü kısıtlayacak girişimlerde bulunmaya devam edeceğini alenen söylemesine rağmen, ne kadar süreyle kendisini korumaya devam edeceksiniz? Kendisini basın ve yayın kuruluşlarından sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirmeniz söz konusu mudur?”