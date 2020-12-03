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Politika

Gürsel Tekin: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır

"Aynı adayın Millet İttifakı için kabul görüp görmeyeceğine bugünden karar verirsek Cumhur İttifakı'nın istediği tuzağa düşeriz"

03 Aralık 2020 13:17

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı Youtube kanalında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu ve bu ismin parti içinde herkesin kabul ettiği bir isim olduğunu söyledi.

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