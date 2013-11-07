Gürsel Tekin: Beyoğlu'nda apart oteller basıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evleriyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından dün Beyoğlu'nda bazı apart otellerin basıldığını iddia etti. Ev Turizmi Derneği Başkanı Ali Danış ise, denetimler sonucu yaklaşık 35 apart otelin kapatıldığını iddia ederek "Burada daha önce de kapatmalar olmuştu. En son Cumhuriyet Bayramı öncesi yoğun bir kapatma dalgası yaşandı ve halen de devam ediyor" dedi.

Beyoğlu'nu ve esnafı dolaşan Gürsel Tekin, Taksim'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tekin, Başbakanın açıklamaları sonrası Cihangir ve Galata'da bazı apart evlerin ve otellerin dün gece basıldığını ileri sürdü. Tekin, baskını polisin mi yoksa başka bir kurumun mu yaptığı konusunda ise bilgi vermedi.

Tekin, “Uzun süreden beri İstanbul'un çeperlerini, manzaralarını dolaşıyorum. Bugün Beyoğlu'na geldiğimizde böyle bir manzarayla karşılaştım. Bir hanımefendi kardeşimiz yanıma geldi ve 'sayın başkanım çok özel konuşmak istiyorum' dedi. Ne olduğunu sorunca 'Bizim apart evlerimiz basıldı, korkuyorum' dedi. Üstelik kendisi de beyan etti - ben bir AKP seçmeniyim - dedi"

Basıldığı iddia edilen otellerin bazılarının isimlerini de açıklayan Gürsel Tekin, “Dün gece yarısı basıldı. İnsanlar apar topar çantalarıyla sokağa atıldı. Ve bu insanlar dediğimiz de yüzde 99'u dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistler. Baskını gerçekleştirenin polis mi, zabıta mı olduğu ve hangi gerekçeyle basıldığı yönünde bilgisinin olup olmadığı sorulan Tekin, “Sayın başbakan söyledikten sonra Türkiye'de hukuk ve kurumların bir anlamı yok ki. Dün sayın başbakan söyledi. Dedi ki ben istemiyorum" diye konuştu.

Rant çeteleri de olabilir

Beyoğlu'yla ilgili ikinci bir iddianın daha olduğunu belirten Tekin, “Burası (Beyoğlu) biliyorsunuz tecrit edilmek isteniyor. Yani kentsel dönüşümden dolayı birçok yurttaşımızın tapu değişimini görüyoruz. Acaba sayın Başbakanın öğrenci evleriyle ilgili sarf ettiği cümleleri fırsat bilen buradaki rant çeteleri, başka bir organizasyon içinde mi. Bunların hepsinin cevabı bu şehri yöneten kamu yöneticilerindedir. Bana sorduğunuz bu soruları İstanbul Valisi'ne, Emniyet Müdürü'ne de sorarsanız herhalde bu baskının gerekçesinin ne olduğunu anlatırlar diye düşünüyorum" dedi. Baskın sonrası apart otellere işlem yapılıp yapılmadığıyla ilgili bilgiye sahip olmadığını da belirten Gürsel Tekin, baskınların gece yarısı özellikle Cihangir, Galata civarında bulunan apart evler ve küçük otellerde gerçekleştiğini ve kalanların da tahliye edildiğini dile getirdi.

İstanbul projelerini 9 Kasım'da anlatacak

Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı adaylığıyla ilgili 9 Kasım'da açıklama yapacağını hatırlatılması üzerine Gürsel Tekin, "bu kadar meseleler varken İstanbul'da kimin ne olacağını değil, İstanbul'un ne olacağını konuşabilsek bütün sorunları rahatlıkla çözebiliriz. 9 Kasım saat 2 de Kadıköy meydanında, kentte mağdur edilmiş, yok sayılmış, ötekilenmiş bütün yurttaşlarımızla ve örgüt yöneticilerimizle İstanbul halkımızın karşısına çıkıp İstanbul ile ilgili hayallerimi, projelerimi anlatacağım. Takdir İstanbul halkınındır.

Sayın başbakan dün her söylemiş olduğum cümlenin arkasındayım demişti. Sayın başbakanın bu söylemlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak "Receplarusu" çıkardık. Receplarustaki cümlelerinin arkasında mıdır. Değil midir. Sayın başbakana sormak istiyorum" şeklinde konuştu.

Bülent Arınç'la başbakan Erdoğan'ın ters düştükleri konusundaki soruya ise Tekin, " ne zaman düz düşmüşler ki, hep öyle. Allah kimsenin başına vermesin inanın sayın Arınç'a çok üzülüyorum. Yani sayın Arınç'a asparagas, sayın Arınç'a sürçü lisan. Bir de abisi, yaşlı bir insan. Sayın başbakanın tavrını bu konuda yadırgıyorum" dedi.

Kayıt dışı ev turizmi

Konuyla ilgili olarak denetim ve kapatmaların son on gündür sürdüğünü belirten Ev Turizmi Derneği Başkanı Ali Danış, yeni kurulan derneklerine 70’e yakın ev turizmi yapan üye olduğunu söyledi. Danış, denetimler sonucu yaklaşık 35 apart otelin kapatıldığını iddia ederek “Burada daha önce de kapatmalar olmuştu. En son Cumhuriyet Bayramı öncesi yoğun bir kapatma dalgası yaşandı ve halen de devam ediyor. Kapatma nedenleri çeşitli. Ama bizim belediye ile yaptığımız gayri resmi görüşmelerde ev turizmi adı altında faaliyet gösteren birtakım yerlerin işletme biçimleri o civardaki insanları rahatsız ediyor. Bu tarz yerlerin çevrede oturan insanları rahatsız etmesi mümkün. Belediyeye bu tür yerlere giren çıkan belli değil, burası fuhuş yuvası gibi şikayetler geliyor. Belediye de bazı adreslere baskınlar yapıyor. Burada işini düzgün yapan ile yapmayan müesseseler birbirine karışmış durumda. Kurunun yanında yaş da yanıyor" diye konuştu.

Fuhuş amaçlı kullanılmıyorlar

Bu tür işyerlerinde ciddi bir ruhsatlandırma sorunu olduğunun altını çizen Danış “Bu sektör Türkiye’de yasal çerçevesi tam tanımlanmamış tüzüğü oluşturulmamış bir sektör. Mesela bizim işletmelerde iki günün altında kiralama mümkün değil. En az iki gün dediğimizde bu fuhuş türü bir takım amaçları engelliyor. Müşteri profilimiz de büyük oranda yabancılar" dedi.

Ev turizmi yapan kurumların ruhsat alamamasının birkaç nedeni olduğunu ifade eden Ali Danış,“Burada birkaç tane sorun var. Belediyenin, maliyenin ve emniyetin bir takım talepleri var. Belediye denetlemesini yapacak, maliye defterini düzgün tuttun mu onu kontrol edecek, emniyet de gelen kişilerin kaydını isteyecek. Bir de yangın güvenliği konusu var. Orada ise bir takım sorunlar var" şeklinde konuştu.

'Denetimler baskın şeklinde'

Denetimlerin baskın şeklinde yapıldığını iddia eden Danış sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşlarımızın söylediğine göre kalabalık bir ekip halinde gelinmiş. Önceden bir haber vermeden bir baskın gibi geldiler.Bu evlerde uyuşturucu üretilmiyor, yasadışı bir şey yapılmıyor. Buraya gelenlerin büyük bir bölümü turizm için gelmiş yabancı misafirler. Bunlar ellerinde çantaları ile dışarı atılması hoş değil. Yine aldığımız duyumlara göre bu kapatmalar devam edecek. Bütün işletmeleri takibe aldık ve hepsini kapatacağız diye bir söylem var. Ama arkadaşlarımız bu kapatmalara karşı yasal haklarını da kullanacaklar. Şuana kadar duyduğumuz kapatma gerekçeleri mahallelinin rahatsızlığı... Müşteri profilinin onları rahatsız eder bir şekilde tezahürü"

Galata bölgesinde bu tür işletmelerin 20 yıla yakındır var olduğunu belirten bir işletmeci “Ben 17 yıldır ev turizmi yapıyorum. Bu yurt dışında da çok rağbet gören bir uygulama. Bunca yıldan sonra denetim adı altında baskınlar düzenlenmesi bizi şaşırttı" diye konuştu.