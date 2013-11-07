'Denetim derken; çat kapı polis gelip evlilik cüzdanı sormayacak'

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve kızlı erkekli öğrencilerin kaldığı evlere çat kapı polisin gelip denetim yapamayacağını söyledi. Bazı apartların fuhuş için kullanıldığını ve kayıt dışı bu tip apartlarla ilgili denetim yapılacağını anlatan Çelik, "kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmeyecek" dedi.

Hüseyin Çelik, CNN Türk'teki Ankara Günlüğü'nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Kızılcıhamam'da rahatsızlığı nedeniyle bulunmadığını; ancak tartışmalarla ilgili olarak Başbakan Erdoğan ile görüştüğünü anlatan Hüseyin Çelik, kızlı erkekli öğrenci evleriyle ilgili denetimin söz konusu olmadığını ifade etti.

'Yaşam tarzına müdahale yok'

Başbakan Erdoğan'ın Meclis'te, havalimanında ve Finlandiya'da bu konuyla ilgili açıklamalar yaptığını hatırlatan Çelik, AKP iktidarlarının insanların hayat tarzlarına müdahale gibi bir politikasının bugün de yarın da olmayacağını ifade etti. Kimsenin inancı dahil yaşam tarzlarına müdahale edilmeyeceğini söyleyen Çelik, Erdoğan'ın sadece 'belli bir konuda tespitte bulunduğunu' ifade etti. Çelik canlı yayında şunları söyledi:

"Sayın Başbakan bir şey söyledi, Kılıçdaroğlu'nun dikizleme mevzusuyla ilgili olarak. Sayın Başbakan, "Dolmabahçe'ye giderken bazı görüntülerle karşılıyorum bunları tasvip etmiyorum ama bunlara saygı duyuyorum" dedi. Başbakan bir tespitte bulunuyor, benim tespit ettiklerim var bunların içinde de tasvip etmediklerim var.

'Ruhsatsız apartlar denetlenecek'

Yurt meselesinin özü şudur. Denizli ile ilgili bir durumdan ortaya çıkmış bu. Denizli Emniyeti bir rapor hazırlamış ve bunu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir rapor göndermiş. Bu raporda, öğrencilerin kaldığı bazı yurtlar var. Bunların dışında yurt olmalan, pansiyon olmayan ve hiçbir statüye sahip olmayan apartlar var. Bu apatlardan bir bölümü denetime sahiptir, bir de bazı apartmanlarda bazı bölümleri apart haline getirilen binalar var. Örneğin Beşiktaş'ta üniversitelerin bulunduğu bölgede ben biliyorum böyle böyle apartlar var.

Bunlar, hem haksız bir rekabet oluşturuyor hem de burada kalanlar kayıt altında tutulmuyor. Sayın Başbakan'ın biz gerekirse yasal düzenleme yapacağız dediği şey işte bu apart evler konusundadır.

'Kızlı erkekli kalmayı tasvip etmiyorum'

Türkiye'de yakyaşık 2,5 milyon öğrenci, başka yerlerde barınma zorunluluğu vardır. Kredi yurtlar ve yurtlar dahil bunların dışında 1-1,5 milyon öğrenci evlerde kalma zorunluluğu vardır. Ben kızımın bir erkek arkadaşıyla aynı evde kalmasını tasvip etmem ama birileri bunu tasvip etmiyorsa ben buna neden böyle düşünüyorsun diyemem.

Yasal düzenleme yapılacak derken, çat kapı polis gelecek ve evlilik cüzdanınız var mı gibi bir konu söz konusu değildir. Bizim tercihimiz oğlumu da kızımı da karşı cinsle kalmasına müsade etmem. Ama başkasının tercihi farklıysa benimde ona müdahalem olamaz"