Gürsel Tekin: Ben varoş çocuğuyum

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Kurban Bayramından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını Ümraniye’de açıklayacak.

Gürsel Tekin, “Kent mağdurlarıyla birlikte açıklayacağım. Ben varoş çocuğum” dedi. Kuliste, bir gurup gazetecinin sorusunu yanıtlayan Tekin, Mustafa Sarıgül hatırlatmasına, “Ben, CHP terbiyesini bilen bir insanım. 1983-2013. 30 yıl geçmiş. Durduğum yerdeyim” diye yanıt verdi. “İstanbul’a dair hayallerim ve projelerim var” diyen Tekin, 15 milyonun da hayalleri olduğunu anlattı. Tekin, ulaşım alanında projeleri olduğunu söyledi.