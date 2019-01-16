"Gürsel Tekin Ardahanlıların, Vanlıların, Karslıların yoğunlukla yaşadığı Esenyurt'a neden talip değil?"

Kendisi Karslı olan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Ardahanlı olan CHP'li Gürsel Tekin'in Esenyurt'a neden talip olmadığını sordu. Karslıların, Ardahanlıların, Vanlıların yoğunlukla yaşadığı Esenyurt'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasında etkili olacağını savunan Zeyrek, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım bile İstanbul Belediye Başkanlığı için 'evet' derken, böyle bir teklif karşısında Gürsel Tekin'in 'hayır' demesi ne kadar doğru olur?" ifadesini kullandı.

Zeyrek'in "CHP kazanmak istemiyor mu?" başlığıyla (16 Ocak 2019) yayımlanan yazısının Esenyurt ile ilgili bölümü şöyle:

...Esenyurt seçmen sayısı ve imkanları bakımından Kadıköy'den, Beşiktaş'tan, Şişli'den çok büyük. Alınması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılması açısından da etkili olur.

Gürsel Tekin'in “hayır” demesi ne kadar doğru olur?



Madem hedef AK Parti'nin elindeki belediyeleri kazanmak, Karslıların, Ardahanlıların, Vanlıların yoğun yaşadığı Esenyurt'a, ilçede büyük karşılığı olan Gürsel Tekin neden talip olmuyor?

CHP Genel Merkezi neden kendisini talimatla Esenyurt'a aday yapmıyor?



TBMM Başkanı Binali Yıldırım bile İstanbul Belediye Başkanlığı için “evet” derken, böyle bir teklif karşısında Gürsel Tekin'in “hayır” demesi ne kadar doğru olur?

CHP yönetimindeki bazı isimlerin Gürsel Tekin alerjisi ya da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatrını kıramadığı bazı kanaat önderlerinin önerdiği isimlerin farklı olması, CHP'nin Esenyurt'u almasından daha mı önemli?

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