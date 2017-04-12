Gürsel Tekin: 15 Temmuz’da Kılıçdaroğlu değil, Başbakan kaçtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına çıktığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kastamonu'da bir kaymakamın evine sığındığını belirtti.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Gürsel, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe meydanlara inmek yerine Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şunları söyledi:

"Başbakan Yıldırım'ın Kastamonu'da bir kaymakamın evine sığındığını yandaş basın yazdı. 8 bakan da üç gün boyunca ortalıkta yoktu. Bunu tartışalım."

"Yıldırım'ın nerede olduğuna bak"

CHP'li Tekin, 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığını gündeme taşıyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım'ın da nerede olduğuna bakması gerektiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun değil, asıl Başbakan Yıldırım'ın kaçtığını ima eden Tekin, "Bizzat yandaş basın, Başbakan Yıldırım'ın darbe gecesi Kastamonu'da bir kaymakamın evine sığındığını yazıyor. Sayın Cumhurbaşkanı keşke bunları da gündeme getirse de tartışsak" dedi.

"Hayati Yazıcı da ortalarda yoktu"

Tekin ayrıca, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta bulunan AK Partili eski bakan ve halen AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Hayati Yazıcı'nın da "ortalarda gözükmediğini" söyledi.

Tekin, "Sayın Yazıcı'nın da darbe girişimi gecesinde meydanlara çıktığına ilişkin bir bilgi yok" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun o gece kaçmadığını yineleyen Gürsel Tekin, "Biz genel başkanımızı tanırız. Korkularını aşmış, korkusu olmayan bir insandır. Yenikapı dahil olmak üzere, tereddütsüz cesur şekilde gelip, darbecilerin karşısında durmuştur" şeklinde açıklama yaptı.

"8 AKP'li bakan 3 gün boyunca ortada yoktu"

Darbe günü CHP'den kimsenin kaçmadığını söyleyen Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz hiçbirimiz devletin kurumlarına sığınmadık. AK Parti vekilleri tweet bile atamazken, ilk tweetler CHP'lilerden geldi. TBMM'yi açalım, parlamentoya sahip çıkalım önerisi de yine CHP'nindir. Bu arada, 8 AK Partili bakan üç gün boyunca ortada yoktu, biz onların neler yaptığını çok merak ettik. Eminim Sayın Cumhurbaşkanı da merak etmiştir."