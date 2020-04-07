Gürgen Öz'den Koronavirüs açıklaması: 150 liraya lahmacun satıyordunuz, ne oldu?

Oyuncu Gürgen Öz, Koronavirüs salgınının hayata dair etkileri hakkında çektiği videoda, "Ne oldu, hani 150 liraya lahmacun satıyordunuz? Etin üzerine altın döküp yiyordunuz? Bir havalar bir havalar böyle. Ne oldu? Herkes sıfırlandı" dedi.

Koronavirüs salgını etkilerini gün geçtikçe artırırken, sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile bilinen Gürgen Öz, konu hakkında yeni bir paylaşım yaptı. “Şu olaylar bize gerçekten bazı şeyleri, özümüzü hatırlatabilir. Yani, ne oldu hani 150 liraya lahmacun satıyordunuz? Etin üzerine altın döküp yiyordunuz? Bir havalar bir havalar böyle. Ne oldu? Herkes sıfırlandı” diyen Öz, herkesin artık evde ve aynı durumda olduğunu, söyledi.