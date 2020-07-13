Gürgen Öz'den 85 liralık makarnaya tepki!

Bay Yanlış dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Gürgen Öz, tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Gürgen Öz, makarnanın 85 lira olmasına isyan etti.

Gürgen Öz yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Merhaba… Bu yaz “Fatura çok koydu!” diyerek, Bodrum'dan, Çeşme'den serzenişte bulunan, anormal rakamlarla dolu faturalarını da Twitter'da paylaşan, kızgın elitler var… Yahu kardeşim, koydurtmayın o zaman!



En çok güldüğüm de düz makarnanın 85 tl oluşu! Ama spagetti, yersen videodaki beach club, makul ve kaliteli bir yer. Bu tip abartılı, görgüsüz yerlerden değil. Benden de o tip mekânlara gitmemi beklemiyorsunuz herhalde! Bir diğeri, koştur koştur tatile çıkmadım merak etmeyin, Göcek'te çekimdeyim…"