Gürcistan'ın teslim almadığı mafya lideri serbest kaldı

Kırmızı bültenle aranırken tedavi amaçlı gittiği özel hastanede yakalanan Gürcü mafya lideri Mindia Goradze, 40 günlük süre içerisinde Gürcistan Hükümeti tarafında teslim alınmayınca, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Enis Yıldırım'ın Habertürk’te yer alan haberine göre, Interpol'ün ‘uluslararası düzeyde hırsızlık şebekesi oluşturmak’ iddiasıyla kırmızı bültenle aradığı Gürcistan uyruklu mafya lideri, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışması sonucu yakalandı. Mafya lideri, 40 günlük süre içerisinde Gürcistan Hükümeti tarafında teslim alınmayınca, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.
Mahkeme, belirlenen süre içerisinde Mindia Goradze'nin teslim alınmaması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Adresi yanlış verdi, yeniden tutuklanmasına karar verildi
Adresini bildirerek tahliye olan Goradzi'nin sistemdeki adres yerine farklı adres verdiğinin belirlenmesi üzerine bugün yeniden hakkında tutuklamasına karar verildi.
Mahkeme serbest kalmasına karar verdi
Tutuklanan Mindia Goradze'nin avukatı karara itirazda bulundu. Nöbetçi ağır ceza mahkemesi mafya liderinin yeniden serbest kalmasına karar verdi. Mindia Goradze gece saatlerinde serbest kaldı.