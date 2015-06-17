Gürcistan Ortodoks Kilisesi, sel baskınının sorumlusunu buldu: Komünizm!

Gürcistan Ortodoks Kilisesi, 14 Haziran günü Tiflis’te meydana gelen sel felaketi nedeniyle ülkenin komünist geçmişini suçladı. Kilise, 1991'de yıkılan komünist rejimin kiliselere çan almak yerine hayvanat bahçesine para harcadığını savundu.

13 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Ortodoks Kilisesi, “Komünistler Gürcistan’da tüm haç ve kilise çanlarını yasaklayıp, tüm parayı hayvanat bahçeleri inşaatına ayırdılar” açıklamasını yaptı. Kilise papazı, 13 kişinin ölümünden Komünist rejimi sorumlu tutarken, sel baskınında yıkılan hayvanat bahçesinin başka yere taşınmasını, mevcut yerin ‘günahlarla dolu’ olduğunu iddia etti.

1927 yılında kurulan Tiflis Hayvanat Bahçesi Pazar günkü sel felaketinde tamamen yıkılırken, vahçi hayvanlardan bazıları ölmüş, bazıları da sokaklara kaçmıştı.

Hayvanat bahçesinin lojmanında kalan evli çift de hayatını kaybetmişti.