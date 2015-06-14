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Dünya

Gürcistan'ı sel vurdu, hayvanat bahçesindeki hayvanlar şehri ele geçirdi!

Hayvanat bahçesinden kaçan hayvanlar arasında kaplanlar, aslanlar, ayılar ve kurtlar da bulunuyor

14 Haziran 2015 16:28

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayvanat bahçesindeki hayvanların kaçması üzerine halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kaçan hayvanlar arasında kaplanlar, aslanlar, ayılar ve kurtlar da bulunuyor. Hayvanat bahçesinde çalışan bir kişinin öldüğü belirtiliyor.

Hayvanat bahçesinden kaçan bir su aygırı kentin ana meydanında uyuşturucu tabancayla yakalandı.

Kurtarma ekipleri sular altında kalan evlerdeki kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Sel nedeniyle çok sayıda kişinin evsiz kaldığı belirtiliyor.

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