Gürcistan: Adil Öksüz ve Zekeriya Öz tutuklanmadı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen cemaatin "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün ve hakkında yakalama kararı bulunan eski cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz'ün, Gürcistan'a gözaltına alınarak tutuklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık Basın Birimi Müdür Yardımcısı Tamta Kokeladze, Öz ve Öksüz'ün Gürcistan'da bulunduklarına yönelik iddiaların doğrulanması için ortada yeterli kanıt bulunmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu nedenle söz konusu kişilerin Batum'da gözaltına alınarak tutuklandığı iddiaları doğal olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anki duruma göre bu kişilerin Gürcistan'da olduklarına ilişkin iddiaların doğrulaması için elimizde yeterli kanıt yok. Doğal olarak da bu kişilerin burada bulundukları iddiaları doğrulanmadığı gibi onların Batum'da gözaltına alınması iddiaları da gerçeği yansıtmıyor."

Bazı basın yayın organlarında, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen, "havakuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün Gürcistan'a kaçtığı iddiaları yer almıştı.