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Eski CHP milletvekili: Zekeriya Öz ve adil Öksüz komşu bir ülkede yakalandı

"Bir Türk vatandaşı resimlerini çekip durumu ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmışlar.."

12 Ağustos 2016 19:23

24. Dönem CHP milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Özgündüz, 17 - 25 Aralık savcılarından Zekeriya Öz ile ‘havacıların imamı’ olduğu öne sürülen Adil Öksüz’ün yakalandığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zekeriya Öz'ün yakalandığına dair olan iddiaları yalandı.

Özgündüz, Öz ve Öksüz’ün komşu bir ülkede yakalandığını öne sürerken bir Türk vatandaşının fotoğraflarını çekip ihbar etmesi üzerine gözaltına alındığını öne sürdü.

Özgündüz’ün Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

Savcı Sayan: Zekeriya Öz uçakta

AKP'li Savcı Sayan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun iddiayı doğrulamamasından sonra Zekeriya Öz’ün yakalandığını ve Türkiye’ye getirildiğini iddia etti. Sayan, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Zekeriya öz uçakta, haydi hayırlısı..” dedi. 

 

İhbarda bulunan kişi yanılmış

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, ihbarda bulunan kişi ise yanılmış ve gördüğü kişiyi Savcı Öz’e benzetmiş olabileceğini söyledi.

 

"İddialar doğru değil"

 

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

”Şu anda bu bilgi doğru değildirdir ama değişik ihbarlar geliyor özellikle son iki gündür. Bunların hepsi değerlendiriliyor, arkadaşlarımız da yakından takip ediyor. Gürcü yetkililerle de yakın temas içindeyiz."

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