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Gupse Özay: Yazıklar olsun, arkamdan ne işler dönmüş

"Gözlerimde bile salatalık var, hey gidi benim emeklerim"

16 Aralık 2016 18:52

Görümce adlı filmiyle seyircinin karşısına çıkan Gupse Özay, setle ilgili olarak sosyal medya hesabında esprili bir paylaşım yaptı. Özay, paylaşımına "Meğer arkamdan ne işler dönmüş. Hey gidi benim emeklerim. Yazıklar olsun" notunu düştü.

Filmdeki salatalık maskesi sahnesinin çekimi sırasında sette çekilmiş bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Özay, şunları yazdı:

“Görümce setinin ilk günü ilk sahnesi… Gözlerimde bile salatalık var. Masum masum Deadpool (Bir film kahramanı) pozu veriyorum. Meğer arkamdan ne işler dönmüş…. Hey gidi benim emeklerim… Yazıklar olsun…”

 

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Gupse ÖzayGörümce

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