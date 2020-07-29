Gupse Özay ve Barış Arduç evleniyor

Uzun süredir aşk yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikâh masasına oturacak.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; İkili, bu hafta İzmir’in Çeşme ilçesinde nikâh masasına oturacak. Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi. Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak.

32 yaşındaki Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti: "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir."