Gupse Özay: Barış'ın üç yıllık sözleşme yaptığından haberim yoktu, benden niye sakladı?

Oyuncu Gupse Özay'ın rol aldığı 'Tatlım Tatlım' filmi 23 Mart Cuma günü vizyona girdi.

Filmi ekip arkadaşlarıyla birlikte izleyen Özay, “Sevgiliniz Barış Arduç’la kaç yıllık anlaşma yaptınız?” diye soran muhabirlere, “Biz ömürlük sözleşme yaptık” yanıtını verdi.

Gupse Özay, sevgilisi Barış Arduç’un star TV’yle üç sezonluk anlaşmasıyla ilgili ise, “Üç yıldan haberim yok. Benden niye sakladı?” diyerek espri yaptı.

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; Gupse Özay’ın yanında sevgilisi Barış Arduç’un olmaması dikkat çekti.

'Tatlım Tatlım' fragman