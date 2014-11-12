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Kültür-Sanat

Günün yorgunluğunu atacak 5 şarkı

Günün stresini atmak için yeni çıkan parçalardan bir derleme

12 Kasım 2014 22:12

Pink Floyd – “Louder Than Words”
20 Yıllık uzun bekleyişten sonra kavuşulan veda albümü The Endless River‘da yer alan şarkının videosunda, 6 yıl önce hayata veda eden Rick Wright anılıyor.

 

 

Bryan Ferry – “Loop De Li”
4 Yıl aradan sonra çıkacak olan yeni albüm Avonmore 17 Kasım’da geliyor. Albümde yer alan Loop De Li Eylül’de tanıtılmıştı ve bu defa da şarkının sıradışı videosu geldi.

 

 

She & Him – “Stars Fell On Alabama”
Aralık başında çıkacak olan Classics albümünden bir Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong uyarlaması.

 

 

AC/DC – “Play Ball”
Aralık ayında gelecek yeni albüm Rock or Bust‘da yer alan şarkı geçtiğimiz ayın başında dinleyicilerle paylaşılmıştı. Play Ball için çekilen ve buram buram Super Bowl kokan video ise dün yayınlandı.

 

 

Butch Walker – “21+”
Şubat 2015′de çıkacak olan Afraid of Ghosts albümünde yer alan şarkı, Walker’ın ifadesiyle, bedava bira için sıradan bir barda çalışan ve kapanıştan sonra kendi çalıp kendi söyleyen hüzünlü genç bir adamı anlatıyor.

Not: Gitarda Johnny Depp var.

 

(Kaynak: Hafif Müzik)

 

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