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Yaşam

Günün modası Speed Dating; 60 dakikada 15 erkekle flört etti!

Posta Gazetesi'nden Işıl Cinmen son dönemde yayılan popüler kültür akımlarından Speed Dating yani 'hızlı flört'ü inceledi

26 Kasım 2016 15:47

Işıl Cinmen, İstanbul’da hızla yayılan Speed Dating (hızlı flört) akşamlarından birine katıldı. Her biriyle 4’er dakika olmak üzere 15 kişiyle flört etti, izlenimlerini yazdı.

Bir saat içinde 15 erkekle 4 dakikalık görüşmeler yapan Işıl Cinmen, görüştüğü kişiler arasında gerçek niyetini söyleyen tek kişinin yabancı olduğunu ifade etti.

Cinmen, görüşmelerinden sonra yaptığı çıkarımları şu sözlerle anlattı:

1- Einstein katılsa, İzafiyet Teorisi’ni Speed Date yaparken de kanıtlayabilirdi. Zira dört dakikalık süre bazen su gibi geçiyor, bazen bitmek bilmiyor! Yani ‘dört dakikada ne anlaşılır ki?’ diye düşünmeyin; biriyle daha fazla konuşmak isteyip istemeyeceğinizi anlamak için yeterli.

2- Konuştuğum 15 erkekten biri yabancıydı ve yalnızca o, oyunun amacına yönelik davrandı. Bizim erkekleri nasıl korkutmuşsak her biri aile ziyaretine gelmiş gibi saygılıydı, ilişkilerle ilgili her tür soru ve imadan kaçındı. Amerikalı çocuk ise “Aşk deyince aklına gelen ilk duygu ne? Sadakat mi önemli, eğlenmek mi? İlişkilerin ne kadar sürüyor?” gibi sorularla konuya balıklama daldı.

3- Tanımadığınız 15 kişiyle arka arkaya sıkılmadan konuşmak zor çünkü 15 kez aynı şeyleri anlatıyorsunuz! O yüzden ufak bir yaratıcılık, eğlenceli bir soru, iyi bir espri sonucu etkileyebilir.,

4- Tinder gibi online uygulamalara kıyasla Speed Dating daha sağlıklı. Mimikler, ses tonu, göz teması, koku, bir fotoğraftan fazlasını söylüyor. Ve sanal halinden hoşlandığınız Tinder date’in insan halini sevmezseniz tüm gecenizi heba etmek veya yalan söylemek zorunda kalıyorsunuz. Burada o risk yok.

5- Bunlara rağmen ben kerevete çıktım tabii. Doğalında gelişen aşkların adamıyım. Dört dakikada aşkı falan bulamam. Yine de güzeldi; iyi arkadaş olabileceğim bir ikikişiyle tanıştım. Bunalıma gireceğinize gidin, eğlenin.

Speed Dating nedir?

 

ABD ve Avrupa’da pek popüler olan bu flört oyunu, ilk kez 1998’de Los Angeles’ta yapıldı. Musevi bekârların tanışması için. Fenomen Los Angeles’tan çıkıp hızla dünyaya yayıldı.

Organizasyonu Türkiye’ye getirenlerden biri First Sight’ın yaratıcısı Yasemen Aydın,  en az 10, en çok 15 çiftle yapılan Speed Dating'e giriş ücretinin 70 TL olduğunu belirterek, katılımcıların sosyal medya hesaplarını incelediklerini dile getirdi. 

Yasemen Aydın, katılımcıların genellikle ilişkisi olmayan 21-45 yaş aralığına sahip, İstanbul'a yeni gelen yabancılarla; avukat, doktor, banka, finans, tasarım sektöründe çalışanların olduğunu söyledi.

 

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