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Bilim / Teknoloji

"Günübirlik buluşma uygulamaları cinsel hastalık riskini artırıyor"

Uygulamalara 'hastalığım var' özelliği gelecek

04 Kasım 2015 11:16

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre geçen yıla oranla bel soğukluğu hastalığında bulaşma oranı yüzde 19, frengi hastalığının bulaşma oranında ise yüzde 33 artış var. Uzmanlar, bu tarz cinsel hastalıkların yayılmasında günübirlik buluşma uygulamalarının etkisinin büyük olduğunu söylüyor. 

Hürriyet’in haberine göre İngiltere Cinsel Sağlık ve HIV Derneği Başkanı Dr. Peter Greenhouse, eğer insanların bu şekilde hızlıca partner değiştirmeye devam ederlerse HIV enfeksiyonunun heteroseksüel nüfusta büyük artış göstereceğini belirtiyor. Greenhouse'a göre, bu tür aplikasyonlar güvenli seks konusunda bazı uyarılar vermeli.

 

Uygulamara 'hastalığım var' özelliği gelecek

 

Tinder gibi çöpçatan sitelerinin yaratıcıları uygulamalarını bu yönde geliştirmeyi, hatta kullanıcıların cinsel yolla bulaşan bir hastalıkları olup olmadığını yazmalarını sağlayan özellikler getirmeyi planlıyor.

Özellikle genç yetişkinlerde çok yaygın olan "spontane gelişen seks" sırasında, fazla iyi tanımadığı bir partnerle seks yapılması sonucu cinsel yolla bulaşan hastalıklar artıyor. Los Angeles'ta bunun için bilboardlarla kampanya yapılırken, klamidya ve bel soğukluğunun artışına dikkat çekiliyor.

 

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