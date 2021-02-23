Güntekin Onay: Erol Bulut, oyuncu grubuna hakim değil

Güntekin Onay ile Erol Bulut arasındaki gerilim, Onay'ın bugünkü Fenerbahçe eleştirileriyle beraber devam etti. Futbol gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güntekin Onay, "Erol Bulut ne yazık ki Fenerbahçe’deki oyuncu grubuna ve gündeme hakim değil. Maç öncesi kendisine iletilen bir mesajı yayıncı kuruluşun kameraları önünde paylaşan bir teknik direktör durumunda" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta oynanan Göztepe maçı öncesinde konuşan Bulut, "Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz" demişti. Güntekin Onay ise, Erol Bulut'un karşılaşma öncesi açıklamalarına yanıt vererek, "Ben Erol Bulut'tan yaşça da büyüğüm. Benim tavsiyem, onun da saha içinde kalmasıdır" diye konuşmuştu.

Hürriyet'ten Adil Demirçubuk'un haberinde, futbol gündemini değerlendiren Güntekin Onay, Galatasaray'ın performansını değerlendirerek, "Galatasaray Alanyaspor karşısında sonuç odaklı bir futbola yöneldi ve çok mahkum oynadı. Özellikle ikinci devre işler istediği gibi gitmedi. Ama 3 puanı direnerek hak etti. Galatasaray kabul edelim ki şanslıydı. Muslera ve savunma ile 3 puanı aldı. Son yıllarda bir lig maçında Galatasaray’ı bu kadar mahkum oynarken görmemiştik. Muslera gerçekten de bir kaleciden daha fazlası. Onun dönüşünden sonra 7’de 7 tesadüf değil" dedi.

Erol Bulut, takıma hakim değil

"Fenerbahçe rakibi Göztepe’nin izin verdiği oranda topa sahip oldu ve hiç net pozisyon üretemeden maçı tamamladı. Göztepe’nin istediği planla devam eden karşılaşmada kenar ortaları bir sonuç getirmedi ve getirmeyeceği açık bir şekilde ortadaydı. Erol Bulut ne yazık ki Fenerbahçe’deki oyuncu grubuna ve gündeme hakim değil. Maç öncesi kendisine iletilen bir mesajı yayıncı kuruluşun kameraları önünde paylaşan bir teknik direktör durumunda. Fenerbahçe Teknik Direktörü olan biri bu durumlara düşmemeli. Halbuki oyunu eleştirilse de puan olarak başarısız değil. 15 maç 45 puan hedefi bu ligde hiçbir takım için gerçekçi değil."

TIKLAYIN - Güntekin Onay'dan "Ne ima ediyor" diyen Erol Bulut'a yanıt: Ben ondan yaşça büyüğüm, tavsiyem saha içinde kalmasıdır