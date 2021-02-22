Güntekin Onay'dan "Ne ima ediyor" diyen Erol Bulut'a yanıt: Ben ondan yaşça büyüğüm, tavsiyem saha içinde kalmasıdır

Fenerbahçe, Göztepe'ye Kadıköy'de 1-0 kaybederken Erol Bulut da en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Başarılı teknik adamın yayıncı kuruluşa verdiği maç sonu demecinin ardından ise Güntekin Onay, Erol Bulut'un karşılaşma öncesi açıklamalarına yanıt verdi. Onay, "Ben Erol Bulut'tan yaşça da büyüğüm. Benim tavsiyem, onun da saha içinde kalmasıdır" dedi.

Maç önü röportajında konuşan Bulut, "Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz" demişti.

Kendisinin Erol Bulut'tan yaşça büyük olduğunu söyleyen Güntekin Onay, "Maç öncesinde saha dışında kaldı. Konuşmak istemedi, Ben Erol Bulut'tan yaşça da büyüğüm. Benim tavsiyem, onun da saha içinde kalmasıdır. Oyuncu grubuna yönelmesidir. Biz de bu stüdyoda saha içinde kalıyoruz. Sahada kalmak lazım. daha iyi oynamak için enerjini oraya aktarman lazım. Yoksa maçlar kazanılır, kaybedilir. Fenerbahçe teknik direktörlüğü zor iştir. Dünyanın en zor işlerinden biridir " dedi.

Güntekin Onay ne demişti?

Yayıncı kuruluşun yorumcularından Güntekin Onay, Ademi'nin kötü performansıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe'den kiralık giden Ademi maçta bir pozisyon yakaladı onda da Altay'ın üstüne vurdu. Karagümrük de ilk yarıda top tutmakta, topu ileriye taşımakta çok zorlandı. Ademi de stoperlerin arasında onların işlerini hiç güçleştirmeden adeta direk gibi hareketsiz durdu" ifadelerini kullanmıştı.

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