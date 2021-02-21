Erol Bulut'tan Güntekin Onay'a "Ademi" tepkisi: Neyi kastediyor, ima ediyor bilmek isteriz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi karşılaşmayı değerlendirdi. Yayıncı kuruluş spikerlerinden Güntekin Onay'ın geçen hafta Karagümrük karşısında gol kaçıran Kemal Ademi hakkındaki görüşlerine sert çıkan Erol Bulut, "Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz" dedi.

Erol Bulut'un maç öncesi değerlendirmeleri şu şekilde:

"Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz."

"Maçla ilgili yorum yapmak isterdim. Yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Biz adımımızı attık. Ancak yayıncı kuruluş beklediğimiz adımları atmadı. Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez. Maalesef bu duruma geldik."

Güntekin Onay ne demişti?

Yayıncı kuruluşun yorumcularından Güntekin Onay, Ademi'nin kötü performansıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe'den kiralık giden Ademi maçta bir pozisyon yakaladı onda da Altay'ın üstüne vurdu. Karagümrük de ilk yarıda top tutmakta, topu ileriye taşımakta çok zorlandı. Ademi de stoperlerin arasında onların işlerini hiç güçleştirmeden adeta direk gibi hareketsiz durdu" ifadelerini kullanmıştı.