Günlük Koronavirüs vakaları 19'a kadar düştü; İsrail'de kapalı alanlarda maske zorunluluğu da kalkıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkedeki günlük Koronavirüs vakalarının 19'a kadar düşmesiyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun bu haftadan itibaren kalkacağını duyurdu.

Times of Israel'de yer alan habere göre, aşılama programının en hızlı ilerlediği ülke olan İsrail'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu üç istisnayla kalkıyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, kapalı alanda maske zorunluluğunun uçak yolcuları; hastane, bakım evleri ya da huzurevlerinde çalışan ya da misafir olan aşısız kişiler ve karantinaya giden kişiler için süreceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, okullar için de 12-15 yaş arası aşılama sürecinin hızlanması ve vaka düşüş eğiliminin sürmesine bağlı olarak maske zorunluluğunun kalkabileceğini belirtti.

İsrail'de nüfusun yarısından fazlası iki doz Koronavirüs aşısı oldu. Günlük Koronavirüs vakaları 19'a kadar düştü.