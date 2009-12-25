Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...



25 Aralık Cuma





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



İş hayatınızda veya dış dünyada yaşadığınız bazı sıkıntıları, ilişkilerinize yansıtabilirsiniz. Bugünler otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var. Doğru davranışlar küçük problemlerin büyümesini engelleyecektir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Para ve kariyer konusu vaktinizin büyük bir bölümünü alırken, sevdiklerinizi de unutmamanız gerekiyor. Özellikle bugün ile birlikte sosyalleşmeyi düşünmelisiniz çünkü böyle ortamlardan siz de oldukça zevk alabilirsiniz. Ayrıca iç görüşünüz, kariyerinizi düşünen haliniz devam edebilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



İlişkilerinizde yaşayacağınız sıkıntılar, eğlence hayatınızı, çocuklarla ilişkilerinizi de olumsuz etkileyebilir. Bugünler otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var. Belki de kariyer ve finans konularında sesizce plan yapmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bekar Yengeç burçları ilişkiler üzerindeki olumlu etkiden iyi yararlanmalıdır, uzun dönemli ilişkisi olanlar ise uyumun tadını çıkartmaları akıllıca olur. Bugün ayrıca ortaklıkların kazanç getirmesi olasıdır. Elinizdeki fırsatları yapıcı bir şekilde değerlendirmek sizin elinizde.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



İş ortamında veya sağlığınızı ilgilendren konularda yaşanan sıkıntıları, konuşmalarınıza, insanlarla ilişkilerinize yansıtma ihtimali var. Ayrıca fikirlerinizi doğru olarak dışarıya aktaramayabilirsiniz. Bugünler otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var.



B AŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Sağlığınız veya iş ortamınızın yarattığı sıkıntıların kazandığınız para konularını olumsuz etkilyebilir. Bugünler otorite ile aranızda sıkıntılar olma ihtimali de var. Bugünlerde her şeyin mükemmel olmasını beklemek yanlıştır. Kalbinizin sesini dinleyip, bazı özverilerde bulunmak gerekebilir. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmak akkılıca olabilir.



TE RAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Ev-aile cephesinde yaşanan bazı sıkıntıların sizi olumsuz etkileyebilir. Bugünlerde otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir. Enerjik arkadaşlar veya yapılacak listeniz dikkatinizi bu konudan alabilir. Ayrıca yakınlarınızdan gelen destek te bazı yaraların sarılmasına yardım edebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Güneş, ertesi gün Satürn ile zor bir açı yapacağı için bazı bilinçaltı problemlerinin de konuşmalarınıza ve ilişkilerinize yansıma ihtimali var. Bugünler otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir. Uzun dönemli bağlayıcı sözler vermemekte fayda var. Sosyal konulara da itina ile yaklaşmak yararınıza olacaktır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bazı zorunluluklar size zihni sinir çözümleri yaptırabilir. Bazı limitler veya gecikmeler ise planlarda değişiklik gerektirebilir. Bazı problemler olsa da bunların etkisinin üzerinide az olması kendi elinizde. Şansınızı fazla zorlamamakta fayda var.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugünler genel olarak çekiciliğiniz artabilir, güzel ortamlarda bulunmak isteyebilir ve kendinize daha fazla özen gösterebilirsiniz. Ötyandan otoritenin kontrolcü rolüne başkaldırı, güç savaşı veya inatçılık temaları ikili ilişkişlerinizi etkileyebilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bu hafta ile ruhaniyatınızı ve iç dünyanızı ilgilendiren konular yine aktive oluyor. Ancak hem kendi içinizdeki en derin duygular, hem de gizli, geri planda veya eskiye ait sorunlar aklınızı hayli karıştırabilir. İlişkilerde karşı tarafın geri adım atmaması yaşanan sorunların kaynağı olabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Programınızı çok yüklü tutmamak, herkesin derdi ile uğraşmamak akıllıca bir davranış olabilir. Belki de olayları daha basite indirgemeniz gerekiyor. Bugünlerde geçmişinizden gelen bir kişi ile süpriz bir karşılaşma olabilir bu tür bir olay size arkadaşlarınızla konuşma fırsatı verecek. Sevdiklerinizle, akrabalarınızla konuşma fırsatı da yaratmalısınız.